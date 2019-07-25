Капитал Сбербанка за июнь сократился на 6% из-за выплаты дивидендов. Аналогичным образом сократился капитал у ВТБ, сообщает «Коммерсант» .

Согласно опубликованной ЦБ отчетности российских кредитных организаций, самый большой отток капитала в абсолютных величинах за июнь произошел у Сбербанка — собственные средства сократились на 280,1 млрд рублей, до 4,119 трлн, или на 6%. Второе место по снижению собственных средств занял Московский Индустриальный Банк — его отрицательный капитал составлял 25 млрд рублей. Теперь эта «дыра» разрослась на 87,3 млрд рублей и достигла 112,3 млрд. Третье место досталось ВТБ, который потерял 23,4 млрд рублей собственных средств. Его капитал сократился на 1,4%, до 1,605 трлн рублей.

Норматив достаточности капитала Сбербанка в результате уменьшился с 14,74% до 14,24%, а у ВТБ — с 11,27% до 11,08%. Норматив достаточности базового капитала у Сбербанка снизился с 11,68% до 11,31%. У ВТБ он сократился с 8,75% до 8,5%.

Доналоговая прибыль Сбербанка за месяц выросла на 97,9 млрд рублей, до 566,3 млрд по итогам первого полугодия, а у ВТБ — на 18,4 млрд, до 71,8 млрд.

По сравнению с финансовым результатом первой половины 2018 года Сбербанк нарастил прибыль на 12%, у ВТБ она сократилась на 27%.

По мнению экспертов, сокращение капитала Сбербанка и ВТБ может быть обусловлено выплатой дивидендов. Так, Сбербанк выплатил рекордные как для банка, так и для всех российских компаний 361 млрд рублей в виде дивидендов (43,45% от чистой прибыли по МСФО). ВТБ, в свою очередь, направил на дивиденды 27 млрд рублей (15% от чистой прибыли по МСФО).

Пресс-служба Сбербанка подтвердила, что потеря 280 млрд рублей капитала связана с выплатой дивидендов. Согласно стратегии Сбербанка, 50% от чистой прибыли он будет направлять на дивиденды только при достаточности базового капитала на уровне выше 12,5%.