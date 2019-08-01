Минэкономики начало обсуждение законопроекта «Об обязательных требованиях», регулирующего правила контрольно-надзорной деятельности. Проект разработан в рамках «регуляторной гильотины», сообщает «Коммерсант» . Законопроект должен быть внесен в Госдуму в октябре 2019 года. Главные положения его заключаются в том, что любые обязательные требования должны быть опубликованы, внесены в публичный реестр и действовать по умолчанию только пять лет.

Обязательные требования должны включаться в одну из трех групп, исходя из степени социально опасного риска и последствий их несоблюдения. Первая обязательно должна нести за несоблюдение административную или уголовную ответственность, запрет или невозможность осуществлять деятельность или совершать действия. Ко второй группе Минэкономики относит те, за нарушение которых грозит только требование о необходимости устранения нарушения или отказ в предоставлении разрешения осуществлять какую-либо деятельность. Третья группа — нарушения влекут за собой только отказ в предоставлении государственной услуги.

Обязательные требования могут вводиться федеральными, региональными или муниципальными властями в сфере своих полномочий с учетом их обоснованности — то есть только в целях предотвращения (или минимизации последствий) причинения вреда охраняемым законом ценностям, при этом не допускается введение требований для устранения рыночных и иных рисков, напрямую не причиняющих вреда.

Вводится право оспорить обязательное требование в случае, если, по мнению заявителя, оно нарушает какой-либо ФЗ — или в органе, его издавшем, или в суде. Все обязательные требования должны быть опубликованы. Неопубликованные требования (согласно проекту) просто не действуют — при введении обязательных требований они должны выделяться отдельно, вноситься в реестр и получать группу риска — первую, вторую или третью.

Медведев утвердил список ведомств и видов контроля для первоочередного применения «регуляторной гильотины» Подходы, заложенные в «гильотине», должны применяться всеми органами без исключения, даже если они в итоге не войдут в перечень первоочередных, подчеркивают в аппарате Кабмина.

Отмечается, что требования, установленные в отношении одного и того же предмета регулирования, не должны противоречить друг другу, а требования по одному и тому же вопросу не должны проверяться несколькими госорганами. Если же противоречие возникает, а вызвавшие его правовые акты имеют одинаковую юридическую силу, граждане и организации могут самостоятельно выбрать, какой из них соблюдать. Подтверждается и иерархия норм по «правовой силе», при равной правовой силе нескольких НПА действует последний принятый акт. Глава государства может устанавливать требования, улучшающие положение граждан и организаций по сравнению с тем, что установлено федеральным законом, — кроме сфер налогового законодательства и юридической ответственности.

В общем случае новые обязательные требования действуют пять лет (вводимые в 2021 году — три года), и если они не актуализуются — то отменяются автоматически. Обязательные требования вступают в силу или 1 января, или 1 июля, но не ранее чем через полгода после принятия. Обратную силу они имеют лишь в том случае, если улучшают положение граждан и организаций. Проект де-факто восстанавливает обязательную оценку регулирующего воздействия для всех таких актов, а также требует от правительств публичной оценки фактического воздействия (ОФВ) обязательных требований в отношении тех, к кому они применяются — без положительной ОФВ, а также обязательной экспертизы продлить требование нельзя.

Также законопроект вводит возможность экспериментальных правовых режимов.