В отличие от коллекторов, банки не должны штрафоваться за нарушения закона о взыскании долгов физлиц, считает Верховный суд (ВС). Об этом сообщает «Коммерсант» .

В обзоре судебной практики портала «Гарант» появилась информация о прецедентном решении Верховного суда. В 2015 году заемщик взяла в Плюс Банке автокредит, по которому перестала платить, в 2018 году сотрудники банка, пытаясь взыскать задолженность, в социальной сети начали «оказывать на нее психологическое давление с использованием нецензурных выражений и совершением иных действий, унижающих честь и достоинство», «с использованием угроз применения физической силы и причинения вреда здоровью». Также банк «допустил раскрытие сведений о должнике, просроченной задолженности, ее взыскании и других персональных данных должника неограниченному кругу лиц».

Суд первой инстанции оштрафовал банк на 20 тыс. рублей, вышестоящие судебные инстанции подтвердили правомерность решения. Банк оспорил эти действия в ВС, который признал, что со стороны банка были допущены нарушения, однако указал, что субъектами статьи КоАП (где определяются меры наказания) являются «кредитор или лицо, действующее от его имени и (или) в его интересах (за исключением кредитных организаций)». Плюс Банк не являлся «субъектом вмененного административного правонарушения», и штраф был отменен.

Минюстом был разработан законопроект, который должен был убрать спорную формулировку. Однако Банк России не поддержал его. В среду в ЦБ сообщили, что «работа над законопроектами продолжается» и «вопрос разграничения полномочий находится в стадии межведомственного согласования». В Минюсте отметили, что «после завершения процедуры согласования законопроект будет в установленном порядке внесен в правительство РФ».

По мнению экспертов, решение ВС несет в себе значительные риски — с позиции смысла нормы закона непонятно, по каким причинам кредитные организации должны исключаться из перечня субъектов ответственности, она вводилась для того, чтобы защитить должников от нарушений при взыскании долгов. Так, фактически дан «зеленый свет» агрессивному стилю работы отделов взыскания банков. При этом позиция ВС позволит сотрудникам банков не сдерживать себя в методах получения денежных средств, в итоге это может привести к повторению скандальных историй с «черными» коллекторами, только действовать будут уже банки. В перспективе это решение также может негативно отразиться и на коллекторских агентствах.