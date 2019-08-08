Рубль завершил основную валютную сессию четверга укреплением к доллару и евро, свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс доллара расчетами «завтра» на 19:00 мск снизился на 18 копеек к предыдущему закрытию и составил 65,15 рубля. С начала торговой сессии было проведено около 19,1 тыс. сделок на сумму порядка 1,9 млрд долларов, диапазон котировок составил 65,04—65,43 рубля за доллар.

Курс евро 19:00 мск равнялся 72,995 рубля и опустился на 18 копеек по сравнению с предыдущим закрытием. С этим инструментом было проведено порядка 6,4 тыс. сделок примерно на 331,2 млн евро по курсам от 72,61 до 73,29 рубля за евро.

«Курс доллара к рублю прогнозируем в рамках 64,5—65,5 рубля, курс евро к рублю — в коридоре 72—73 рублей», — прокомментировала заместитель директора информационно-аналитического центра «Альпари» Наталья Мильчакова.