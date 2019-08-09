Российская валюта слабеет к доллару и евро в начале торговой сессии пятницы, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 10:00 мск курс доллара расчетами «завтра» повысился на 4 копейки к уровню закрытия предыдущих торгов. Евро на тот же момент времени прибавил 10 копеек. На 10:10 мск курс доллара повысился на 14 копеек и составил 65,19 рубля, а евро подорожал до 72,97 рубля (плюс 24 копейки).

Как комментировал перед открытием торгов аналитик «Алор Брокера» Алексей Антонов, в пятницу у российской валюты мало шансов серьезно подрасти из-за общего снижения аппетита к риску, выражающегося в падении американских фьючерсов и нефти, а также укрепления доллара (пара евро/доллар пытается закрепиться ниже отметки 1,12). Поэтому коридор 65—65,5 рубля за доллар на 9 августа останется актуальным, пояснял он.

«Рубль накануне укрепился против доллара и евро, продолжив отступление от технически важных значений. Пара доллар/рубль осталась ниже сопротивления 65,60 рубля, а при пробое 65 рублей может стремиться к 64,30 рубля. Пара евро/рубль при положении ниже 73 рублей будет пытаться развить коррекционное снижение в район 72 рублей», — прогнозировала аналитик ИК «Велес Каптал» Елена Кожухова.