Сбербанк с 12 августа снижает процентные ставки по ипотечным кредитам для семей с двумя и более детьми в рамках программы «Ипотека с господдержкой для семей с детьми». Приобрести квартиры в новостройке в ипотеку можно будет по ставке от 5% годовых, сообщает пресс-служба кредитной организации.

Снижение в рамках программы «Ипотека с господдержкой для семей с детьми» составит 1 процентный пункт на приобретение жилой недвижимости на первичном рынке у юридического лица как на стадии строительства, так и на готовое жилье от застройщика. Предложение действует для семей, у которых в период с 1 января 2018 до 1 марта 2023 года родился второй или последующий ребенок.

«На этой неделе мы, следуя за динамикой ключевой ставки Банка России, снизили ставки по основной линейке ипотечных продуктов. На следующей неделе мы продолжим снижение ставок, в частности по ипотечным продуктам с господдержкой», — говорится в комментарии первого заместителя председателя правления Сбербанка Александра Ведяхина.

Ранее Сбербанк снизил процентные ставки на основную линейку продуктов ипотечного кредитования до 0,7 п. п. Приобрести квартиры в новостройке в ипотеку можно по ставке от 7,6% годовых, а квартиру на вторичном рынке — от 9,1%.

Дополнительно был увеличен дисконт для участников зарплатного проекта Сбербанка на 0,2 п. п., теперь он составляет 0,5 п. п. (ранее — 0,3 п. п.). Дисконт распространяется на готовое и строящееся жилье, загородную недвижимость, строительство жилого дома, покупку гаража и машино-места, нецелевой кредит под залог недвижимости.

Согласно программе «Ипотека с государственной поддержкой для семей с детьми», принятой в конце 2017 года, семьи, воспитывающие детей, могут оформить жилищный кредит под 6% годовых. В июле 2019 года Путин попросил правительство и Банк России мониторить ситуацию с предоставлением ипотеки с субсидированной ставкой.



Согласно нацпроекту «Демография», к концу 2024 года количество активно вовлеченных российских кредитных организаций, предоставляющих ипотечные кредиты семьям с двумя и более детьми по ставке 6% годовых, увеличится в пять раз (сейчас их 46), а правом получения такого кредита воспользуются 187 тыс. семей. По информации Минфина, к настоящему моменту льготную ипотеку получили 15 тыс. семей.

