Необходимо работать с гражданами, предупреждать их о потенциальных потерях при досрочной смене страховщика, рассказал глава Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов в интервью «Коммерсанту» . По его словам, на 1 июля подано 81,6 тыс. заявлений на смену страховщика, что почти в семь раз меньше, чем было подано за тот же период прошлого года.

«Да, у нас снизилось количество заявлений, но их структура пока остается прежней. Это все говорит о том, что нужно дальше работать с гражданами, предупреждать их о потенциальных потерях при досрочной смене страховщика, разъяснять, что в этом случае накопленный ими инвестиционный доход идет в резерв по ОПС (резерв по обязательному пенсионному страхованию. — Прим. ред.) к нам или в НПФ, который покидает клиент. Мы считаем, что это задача не только Пенсионного фонда, но и НПФ (негосударственные пенсионные фонды. — Прим. ред.), которые в соответствии с законодательством являются равноправными страховщиками по обязательному пенсионному страхованию», — отметил Дроздов.

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«У нас по этому вопросу было совещание в ЦБ: пригласили все НПФ, которым было предложено взять на себя дополнительные функции по информированию граждан о том, что в случае подачи досрочного заявления до истечения пятилетнего периода у застрахованных лиц идет потеря инвестиционного дохода. Это правильно и для рынка, поскольку имидж системы НПФ страдает из-за потерь граждан. Фонды это понимают, но менеджеры имеют соответствующие KPI по привлечению средств, и здесь есть определенное противоречие», — добавил глава ПФР.

ПФР договорился с ЦБ ежемесячно мониторить ситуацию. Кроме того, есть предложение отменить для НПФ возможность пользоваться услугами посредников при заключении новых договоров, есть предложение исключить норму о потере инвестиционного дохода при переходе раньше пяти лет, сообщил Дроздов.