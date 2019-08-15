Валютные торги в РФ открылись в четверг укреплением рубля к основным иностранным денежным единицам, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 10:00 мск курс доллара снизился на 29 копеек к уровню закрытия предыдущих торгов, а евро — на 34 копейки. На 10:10 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 65,8 рубля (минус 21 копейка). Курс евро на 10:10 мск равнялся 73,3 рубля (минус 26 копеек).

Как комментировала перед открытием торгов аналитик ИК «Велес Капитал» Елена Кожухова, в среду пара доллар/рубль закрепилась чуть выше 66 рублей, обновив максимум с мая текущего года.

«Ближайшим сопротивлением для доллара выступает 66,3 рубля. Пара евро/рубль, однако, осталась ниже сопротивления 74 рублей, которое все еще сдерживает игроков на повышение. Утром российские фондовые индексы и рубль останутся под давлением негативных настроений на мировых площадках и могут продолжить снижение», — поясняла она.