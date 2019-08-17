Общие сборы страховой компании «Абсолют Страхование» за первое полугодие 2019-го составили 1,839 млрд рублей, следует из релиза компании.

Чистая прибыль страховщика оказалась на уровне 160,6 млн рублей, что на 33% больше показателя за аналогичный период прошлого года.

Собственный капитал «Абсолют Страхование» увеличился более чем на 10% и достиг показателя более чем в 1,7 млрд рублей. Объем выплат по страховым случаям составил более 799 млн рублей.

«Хороших финансовых результатов удалось достигнуть благодаря повышению эффективности страховой деятельности. Стабильный рост наблюдается в ключевых направлениях, таких как страхование имущества и ответственности, НС и медицины, ипотеки и авто», — говорится в сообщении.