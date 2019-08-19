Национальный банк Таджикистана (НБТ) вводит с 1 сентября национальную систему денежных переводов, которая ограничит доступ платежных систем на финансовый рынок Таджикистана, сообщает «Коммерсант» . Банки Таджикистана не смогут взаимодействовать с российскими и международными системами переводов напрямую, а исключительно через национальную систему. Для этого все системы должны будут открыть корреспондентские счета в НБТ, и переводы будут осуществляться только при наличии на них средств.

Национальная платежная ассоциация (НПА) направила письма в ЦБ РФ и министру финансов, первому вице-премьеру Антону Силуанову. В рамках рабочего взаимодействия с платежными системами НБТ выступил с инициативой, которая, по сути, означает введение запрета на прямой доступ платежных систем на финансовый рынок Таджикистана, говорится в письме НПА. В ЦБ подтвердили получение письма: «Мы планируем обсудить вопрос с заинтересованными участниками рынка. НБТ не обсуждал с нами заранее свои планы». Как следует из письма НПА , инициатива НБТ прямо противоречит нормам закона «О национальной платежной системе».

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В НБТ пояснили, что основная цель новой схемы — «поддержание стабильности банковской системы Таджикистана в сфере оборота денег, снижение операционных рисков и издержек, AML и прозрачность операций, искоренение спекулятивных манипуляций на рынке денежных переводов». «Объем средств, который должны поддерживать участники национальной системы по денежным переводам, рассчитывается самими участниками в зависимости от объема переводов, — уточнили в НБТ. — Они смогут предоставлять услуги в рамках предварительно размещенных средств».

По словам экспертов, в предложенном варианте НБТ становится расчетным центром для российских систем денежных переводов, а им могут быть или ЦБ, или российский банк, или Внешэкономбанк, но никак не иностранная структура. При этом возможности НБТ в распоряжении размещенными у него средствами не ограничены и возвратность их не гарантирована. Также это может привести к удорожанию переводов для потребителей.