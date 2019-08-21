Россия потребовала пересмотра решения французского арбитражного суда по искам в отношении украинского Ощадбанка в связи с выявленными фактами сокрытия информации истцом. Соответствующее сообщение опубликовано пресс-службой Министерства юстиции России.

«В ходе указанной работы были обнаружены внутренние документы одного из истцов – Ощадбанка, свидетельствующие о том, что его так называемая инвестиция никогда не защищалась указанным соглашением. Соглашение не охватывает инвестиции советского периода, защите подлежат только те, которые были сделаны после 1 января 1992 года... Крымское отделение… было частью Ощадбанка еще до 1992 года. Ощадбанк умолчал об этих фактах в арбитражном разбирательстве», — говорится в сообщении.

Россия обратилась в суд за пересмотром решения 19 августа 2019 года.

Ранее РФ оспорила решение Международного арбитража о взыскании 1 млрд долларов в пользу украинского банка.