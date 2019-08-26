Фондовые индексы РФ немного просели по итогам торгов понедельника, свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Мосбиржи снизился на 0,09% и составил 2 658,24 пункта. Индекс РТС опустился на 0,02% — до отметки 1 268,25.



Акции «ЛУКОЙЛа» потеряли в цене 1,32%, Сбербанка — 0,46%, «АЛРОСы» — 0,42%, «Норильского никеля» — 0,27%, Московской биржи — 0,21%, «Газпрома» — 0,2%, ВТБ — 0,12%. Бумаги МТС подорожали на 2,2%, «Магнита» — на 0,26%, «Яндекса» — на 0,14%.

По словам старшего аналитика информационно-аналитического центра «Альпари» Анны Бодровой, индекс Мосбиржи «краткосрочно может балансировать в пределах 2 650—2 680 пунктов», но пока не прояснится реакция российских властей на санкционную угрозу «и не станет понятно, как первичный рынок долга будет существовать без иностранных покупателей, с места ничего не сдвинется».