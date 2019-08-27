Фондовые торги в РФ завершились разнонаправленным изменением ключевых индикаторов, свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Мосбиржи незначительно вырос по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии — на 0,04%, до 2 659,35 пункта. Индекс РТС потерял 0,76% и составил 1 258,6 пункта.

Бумаги «Яндекса» подорожали на 1,48%, Московской биржи — на 1,1%, «АЛРОСы» — на 1%, ВТБ — на 0,84%, «Норильского никеля» — на 0,3%. Акции «Газпрома» подешевели на 0,83%, «ЛУКОЙЛа» — на 0,56%, МТС — на 0,36%, Сбербанка — на 0,28%, «Магнита» — на 0,11%.



«Рост наблюдается в отдельных бумагах, «весовые» же акции тянут рынок вниз», — комментирует главный аналитик отдела экономического и отраслевого анализа управления аналитики и стратегического маркетинга дирекции стратегии и проектов развития Промсвязьбанка Роман Антонов, отмечая в первую очередь «негативную динамику бумаг из нефтегазового сектора».

По его словам, «завтрашний день будет насыщенным в плане выхода финансовых отчетностей компаний, в частности «ЛУКОЙЛа», способного оказать существенное влияние на динамику рынка».