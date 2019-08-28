Количество выданных новых кредитных карт в июле 2019 года увеличилось на 11,5% по сравнению с аналогичным периодом 2018-го и составило 1,07 млн штук. Таковы данные Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

Самое большое количество новых выданных кредитных карт в регионах России было отмечено в Москве (69,3 тыс.), Московской области (54,8 тыс.), Краснодарском крае (39,0 тыс.), Санкт-Петербурге (39,0 тыс.), Свердловской области (33,3 тыс.) и Республике Башкортостан (30,7 тыс.).

Самая серьезная динамика роста выдачи новых кредитных карт была зафиксирована в Ханты-Мансийском АО (плюс 31,0%), Белгородской (плюс 24,4%) и Ленинградской (плюс 20,9%) областях, а также в Санкт-Петербурге (плюс 17,9%), Пермском крае (плюс 16,9%) и Воронежской области (плюс 16,9%). В Москве рост составил 11,2%.

Сокращение выдачи новых кредитных карт было отмечено только в Кемеровской области (минус 3,4%).