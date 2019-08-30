Вручение премии за лучшее мобильное приложение банка Go Banking Awards пройдет в Москве 11 сентября 2019 года.

В основу премии легло исследование, выпущенное агентством Go Mobile совместно с Банки.ру, по приложениям мобильного банкинга в 2019 году.

На конференции выступят директор департамента развития цифровых продуктов и сервисов Банки.ру Сандип Шарма, директор по коммуникациям Go Mobile Екатерина Гладкова, директор по продажам MyTarget Яков Пейсахзон и IT-продуктолог SimbirSoft Константин Шакуров.

Награждения будут проходить по следующим номинациям:

«Лучшее приложение, выпущенное в 2018 году».

«Самая эффективная стратегия продвижения приложения».

«Лучшая реализация базового функционала банковского приложения».

«Лучшая оптимизация страниц приложения в App Store и Google Play».

Мероприятие пройдет в лофте на набережной Тараса Шевченко — «Лофт Pulsar». Адрес: Кутузовский пр-т, д. 12, стр. 3. Подробнее можно узнать на сайте .