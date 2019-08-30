Вручение премии за лучшее мобильное приложение банка Go Banking Awards пройдет в Москве 11 сентября 2019 года.
В основу премии легло исследование, выпущенное агентством Go Mobile совместно с Банки.ру, по приложениям мобильного банкинга в 2019 году.
На конференции выступят директор департамента развития цифровых продуктов и сервисов Банки.ру Сандип Шарма, директор по коммуникациям Go Mobile Екатерина Гладкова, директор по продажам MyTarget Яков Пейсахзон и IT-продуктолог SimbirSoft Константин Шакуров.
Награждения будут проходить по следующим номинациям:
- «Лучшее приложение, выпущенное в 2018 году».
- «Самая эффективная стратегия продвижения приложения».
- «Лучшая реализация базового функционала банковского приложения».
- «Лучшая оптимизация страниц приложения в App Store и Google Play».
Мероприятие пройдет в лофте на набережной Тараса Шевченко — «Лофт Pulsar». Адрес: Кутузовский пр-т, д. 12, стр. 3. Подробнее можно узнать на сайте.