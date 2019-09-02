Президент РФ сказал, что банк «не очень-то откликается» на просьбы по вопросам реструктуризации кредитов

Президент РФ Владимир Путин раскритиковал Сбербанк за нежелание откликнуться на просьбы жителей, пострадавших от паводков районов Иркутской области по реструктуризации долгов.

Во время совещания в Тулуне, где до этого он встретился с местными жителями, глава государства отметил, что «Сбербанк не очень-то откликается на просьбы граждан» по вопросам реструктуризации кредитов и так далее.

«Плохо, что они отказываются людям идти навстречу, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Для такого банка с такими доходами, в целом по стране рекордными, это вообще несерьезный вопрос. Они и могут, и должны это сделать», — подчеркнул Путин.