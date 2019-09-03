Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности Тинькофф Банка на уровне «ruA» со «стабильным» прогнозом, следует из релиза агентства.

«Рейтинг банка обусловлен умеренно высокими рыночными позициями, приемлемым для розничного банка качеством активов, адекватными позициями по капиталу (с учетом ожидаемой докапитализации) и ликвидности, высокими уровнями корпоративного управления и рентабельности. Положительное влияние на уровень рейтинга оказывает умеренно высокая социальная значимость банка, обусловленная широкими масштабами его бизнеса и структурой привлеченных средств», — отмечается в сообщении.

По данным аналитиков, основу активов банка составляет портфель ссуд физлицам (67% валовых активов на 1 июля 2019-го), при этом уровень просроченной задолженности находится на приемлемом для розничных банков уровне (на 1 июля 2019-го доля stage 3 в портфеле ссуд физлицам по МСФО составила 9%, уровень просроченной задолженности в розничном портфеле по РСБУ — 7,4%).

Адекватная ликвидная позиция обусловлена приемлемым запасом ликвидных активов (отношение ликвидных активов (Лат) к привлеченным средствам составило 26% на 1 июля 2019-го), которые представлены преимущественно вложениями в высоконадежные облигации и могут быть также использованы для привлечения дополнительной ликвидности за счет сделок РЕПО, заключили в «Эксперт РА».

