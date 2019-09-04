Банк России разработал проект указания о минимальных требованиях к условиям объединения автокаско и ОСАГО в одном продукте. Документ позволяет не заключать отдельный договор автокаско, а вносить информацию о нем в полис ОСАГО, сообщает пресс-служба регулятора.



«Проект предусматривает, что полис автокаско в этом случае должен предоставлять страховую защиту по рискам утраты (гибели) или повреждения транспортного средства, в том числе он может быть с франшизой в размере не более 20% от страховой суммы», — говорится в сообщении ЦБ.

Срок страхования такого договора должен будет совпадать со сроком действия полиса ОСАГО, а в случае прекращения действия полиса ОСАГО будет прекращаться и действие полиса автокаско.

Предлагаемые изменения позволят сделать заключение договора автокаско более удобным как для потребителей, так и для страховщиков, полагает регулятор.

«РСА участвовал в консультациях при принятии решения по вопросу объединения ОСАГО и каско. Способ решения этой задачи, выбранный регулятором, на наш взгляд, потенциально является работоспособным. Союзу требуется время для более глубокой проработки документа и выработки конкретных предложений в его отношении. Будет ли данный комбинированный полис дешевле общей суммы двух раздельных полисов каско и ОСАГО, покажет практика», — прокомментировал позднее исполнительный директор РСА Евгений Уфимцев.