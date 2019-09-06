Основания для дальнейшего снижения ЦБ РФ ключевой ставки имеются, заявил первый вице-премьер РФ, министр финансов Антон Силуанов.

Совет директоров Банка России на сегодняшнем заседании понизил ключевую ставку до уровня 7% годовых на фоне замедляющейся инфляции.

«Это было ожидаемым, мы видим снижение инфляции, и Центральный банк в своем коммюнике объявил о том, что это, возможно, не последнее снижение. Мы ждем дальнейших решений ЦБ в этом направлении», — сказал он.