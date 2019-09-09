Российские фондовые индексы начали торговую сессию понедельника в плюсе, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 10:00 мск индекс Мосбиржи подрос на 0,21% по отношению к уровню закрытия предыдущей торговой сессии и составил 2 803,54 пункта. Индекс РТС вырос на 0,23%, до отметки 1 343,65.

«Умеренный утренний рост нефтяных котировок и большинства азиатских площадок задает благоприятный внешний фон перед открытием рынка российских акций. Вероятный дневной коридор по индексу Мосбиржи находится в пределах значений 2 770—2 825 пунктов, по индексу РТС — 1 325—1 355 пунктов», — прокомментировал старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Вадим Иосуб.