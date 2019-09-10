Чистый государственный долг России ушел в отрицательную зону впервые с 2014 года — времени первых санкций за Крым и начала падения цен на нефть, подсчитал РБК на основании данных Минфина и ЦБ. С середины 2019 года госдолг в широком понимании стал меньше, чем ликвидные активы «расширенного правительства». Иными словами, если бы России вдруг понадобилось немедленно погасить все свои долги, это можно было бы сделать за счет одних только депозитов государственных органов в Центральном банке и коммерческих банках.

По словам экспертов, отсутствие у России чистого долга отражает ее уникальность среди рынков развивающихся стран. Санкции и низкие цены на нефть заставили правительство копить запасы на черный день и соблюдать жесткую долговую дисциплину. Обратная сторона такого жесткого подхода — дефицит фискальных стимулов для развития экономики.

Объем государственного долга федерального правительства, регионов и муниципальных образований на 1 августа равен 16,2 трлн рублей, следует из данных Минфина. Ликвидные активы государства — депозиты на счетах в ЦБ и банках в рублях и валюте — на ту же дату составили 17,6 трлн рублей, следует из обзора банковской системы ЦБ. Активы превысили долг еще 1 июня 2019 года, показывают данные Минфина и ЦБ. Точно так же чистый долг расширенного правительства России оценивает рейтинговое агентство Fitch Ratings.

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В 2018 году Минфин закупил валюты на 4,1 трлн рублей, в 2019-м она была зачислена в ФНБ. В текущем году закупки валюты в резервы продолжаются, поскольку российская нефть на рынке стоит дороже, чем цена отсечения в бюджете. С января по август на эти цели направлено более 2,1 трлн рублей. Объем ФНБ на 1 сентября достиг 8,2 трлн рублей, а его ликвидная часть — уже 6,5 трлн рублей.

Объем наличной валюты и денежных средств на депозитах сектора госуправления в 2018 году вырос на рекордные 3,87 трлн рублей, что эквивалентно 56 млрд долларов. Почти 3,9 трлн рублей прироста государственных депозитов — это рекорд с 2012 года.

Если провести аналогичные расчеты только для федерального правительства, окажется, что его ликвидные финансовые активы тоже превысили долг. На 1 августа федеральный госдолг составил 13,84 трлн рублей, а депозиты в ЦБ и коммерческих банках — 14,15 трлн рублей.

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По словам экспертов, большие ликвидные резервы — это осознанный выбор правительства, у которого как минимум две причины для него: во-первых, в условиях санкций и закрытия внешних рынков государство вынуждено увеличивать накопления, чтобы гарантированно покрывать свои расходы; во-вторых, такая политика является следствием травмы 1998 года, когда краткосрочные заимствования вдруг оказались недоступны, а обслужить их было невозможно. На фоне наращивания госрезервов российская экономика демонстрирует низкие темпы роста. Правительство проводит очень жесткую бюджетную политику как с точки зрения контроля за госрасходами, так и с точки зрения повышения налогового бремени на экономику. Обратная сторона такой политики — торможение темпов роста ВВП.