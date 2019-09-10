Басманный суд Москвы во вторник заочно арестовал бывших владельцев Промсвязьбанка братьев Алексея и Дмитрия Ананьевых по делу о растрате, передает корреспондент ТАСС.

«Удовлетворить ходатайство следствия об избрании Дмитрию Ананьеву меры пресечения в виде содержания под стражей заочно», — огласила постановление судья Юлия Сафина. Ранее ходатайство следствия было удовлетворено в отношении Алексея Ананьева.

Братья Ананьевы объявлены в международный розыск, они находятся за рубежом. Ананьевы обвиняются в растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ) и подозреваются в причинении ущерба путем обмана (пп. «а», «б» ч. 2 ст. 165 УК РФ) и легализации денежных средств (пп. «а», «б» статьи 174 прим. 1 УК РФ).

Следствие обвинило бывших совладельцев Промсвязьбанка братьев Алексея и Дмитрия Ананьевых в растрате 66 млрд рублей и 575 млн долларов.

​Бежавшие из России братья Ананьевы обвиняются в растрате 66 млрд рублей и 575 млн долларов Им грозит до десяти лет колонии.

Следствие считает, что Ананьевы совершили преступления в составе организованной группы, все члены которой не установлены. Потерпевшим по делу признан Промсвязьбанк, временная администрация которого обратилась в Следственный комитет с заявлением о возбуждении уголовного дела.

Защита настаивает на невиновности Ананьевых и незаконности их заочного ареста. В суде адвокаты просили о назначении им меры пресечения, не связанной с арестом. Постановления суда пока не вступило в силу, адвокаты могут обжаловать его в Мосгорсуде. В случае его вступления в силу постановления об аресте будут действовать в течение двух месяцев с момента задержания обвиняемых.