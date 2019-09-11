Рубль укрепляется к доллару и евро в начале валютных торгов среды, свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс доллара расчетами «завтра» в начале валютных торгов в 10:00 мск понизился на 1 копейку по сравнению с уровнем предыдущего закрытия, курс евро снизился менее чем на 1 копейку, следует из данных на сайте биржи. В 10:10 мск курс доллара составил 65,4 рубля (минус 2 копейки), евро по сравнению с уровнем предыдущего закрытия подешевел на 4 копейки и составил 72,24 рубля.

Как комментировал перед открытием торгов аналитик «Алор Брокера» Алексей Антонов, целью движения рубля является нижняя граница — 65 рублей за доллар.

«Закрепиться ниже нее будет сложно, тут только слабопозитивного внешнего фона недостаточно, нужны более весомые факторы в виде ослабления доллара на мировом рынке. Пока же «американец» стабилен к основным валютам, а в паре с евро консолидируется около 1,105. Однако наблюдающееся последние дни снижение золота, которое ушло под отметку 1 500 долларов за унцию, говорит о том, что страхи инвесторов постепенно снижаются, и это может вылиться и в ослабление доллара», — пояснял аналитик.

«Утром российские фондовые индексы и рубль получат поддержку от умеренно благоприятного внешнего фона и могут выйти в небольшой плюс. Неспособность нефтяных цен накануне удержаться у многонедельных максимумов, а также близость рубля к психологически важным отметкам, однако, будут играть против «быков», ограничивая потенциал укрепления», — прогнозировала аналитик ИК «Велес Капитал» Елена Кожухова.