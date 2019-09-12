В России на следующий, 2020 год установлен минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в размере 12 130 рублей, говорится в законопроекте Минтруда.

Документ будет рассматриваться на рабочей группе Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений (РТК) в четверг, 12 сентября.

Минтруд предложил повысить МРОТ в 2020 году до 12 130 рублей В этом году МРОТ составляет 11 280 рублей.

Согласно российскому законодательству, МРОТ должен равняться прожиточному минимуму (ПМ) трудоспособного человека. Так как размер ПМ каждый год меняется, то ежегодно принимается закон, устанавливающий размер минимальной зарплаты в стране. За основу берется прожиточный минимум за II квартал предыдущего года. В этом году ПМ за II квартал составил 12 130 рублей, на этом же уровне установят и МРОТ на 2020 год.

Если законопроект будет поддержан РТК, его внесут в Госдуму.