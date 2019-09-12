ЦБ установил официальные курсы валют на 13 сентября.

Курс доллара понизился на 24,12 копейки, составив 65,1909 рубля (65,4321 рубля на 12 сентября). Курс евро снизился на 39,67 копейки до 71,8273 рубля (72,224 рубля на 12 сентября).

На валютных торгах Московской биржи рубль в середине дня четверга демонстрирует укрепление к иностранным денежным единицам. На 14:34 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 65,03 рубля (минус 47 копеек к уровню закрытия предыдущих торгов), курс евро — 71,67 рубля (минус 42 копейки).

Диапазоны котировок с начала сессии составляют 64,94—65,38 рубля за доллар и 71,58—72,01 рубля за евро.