Первый зампред правительства, министр финансов Антон Силуанов уклонился от ответа на вопрос, готов ли он поддержать новый пенсионный продукт Минфина.

«Не думаю, что мое участие поддержит или нет гарантированный пенсионный продукт», — заявил в рамках Московского финансового форума Силуанов, отвечая на вопрос, готов ли он последовать примеру министра экономики Максима Орешкина, пообещавшего отчислять на это часть своей зарплаты.

«Я очень рад, что Максим Станиславович принял такое решение», — добавил он.

Ранее глава Минэкономразвития Максим Орешкин пообещал в числе первых подписаться на участие в новом пенсионном продукте, который готовят ЦБ и Минфин. «Я первый готов подписаться и перечислять на этот [продукт] часть своей зарплаты», — заявил он во время дискуссии.

Ранее Минфин сообщил, что разработал новый законопроект c предварительным рабочим названием «О гарантированном пенсионном продукте».

Среди основных элементов гарантированного пенсионного продукта называются исключительно добровольный порядок присоединения граждан к системе накоплений, гарантирование сохранности долгосрочных пенсионных накоплений граждан со стороны государства, регистрация накопительных счетов граждан центральным администратором, налоговые льготы для бизнеса и налоговые вычеты для граждан.

Пенсионный фонд России (ПФР) поддерживает предложенный Минфином вариант системы добровольных пенсионных накоплений, заявил глава ведомства Антон Дроздов. По его словам, новая система позволит защитить пенсионные права людей. Другого мнения придерживается Федерация независимых профсоюзов России. По мнению ФНПР, предложенная Минфином система пенсионных накоплений не может гарантировать сохранность накоплений из-за неустойчивости финансовой системы.