Глава Минэкономразвития Максим Орешкин пообещал в числе первых подписаться на участие в новом пенсионном продукте, который готовят ЦБ и Минфин. Об этом министр заявил во время выступления на Московском финансовом форуме.

«Я первый готов подписаться и перечислять на этот [продукт] часть своей зарплаты», — заявил он во время дискуссии.

Ранее Минфин сообщил, что разработал новый законопроект c предварительным рабочим названием «О гарантированном пенсионном продукте». В министерстве отмечали, что он направлен на согласование в Минтруд.



«Министерство финансов предложило новый механизм — гарантированный пенсионный продукт, долгосрочные сбережения. Это абсолютно правильный шаг и правильная идея», — уверен Орешкин.



Минфин разработал законопроект о новой системе пенсионных накоплений Среди основных элементов гарантированного пенсионного продукта — исключительно добровольный порядок присоединения граждан к системе накоплений.

Среди основных элементов гарантированного пенсионного продукта называются исключительно добровольный порядок присоединения граждан к системе накоплений, гарантирование сохранности долгосрочных пенсионных накоплений граждан со стороны государства, регистрация накопительных счетов граждан центральным администратором, налоговые льготы для бизнеса и налоговые вычеты для граждан.



Пенсионный фонд России (ПФР) поддерживает предложенный Минфином вариант системы добровольных пенсионных накоплений, заявил глава ведомства Антон Дроздов. По его словам, новая система позволит защитить пенсионные права людей.



Другого мнения придерживается Федерации независимых профсоюзов России. По мнению ФНПР, предложенная Минфином система пенсионных накоплений не может гарантировать сохранность накоплений из-за неустойчивости финансовой системы.