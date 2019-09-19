Возможность предварительного тестирования кандидатов на вакантную должность появилась на портале Роструда по поиску сотрудников «Работа в России», сообщает пресс-служба ведомства.



«Новый функционал по предварительному тестированию соискателей стал доступен на портале Роструда «Работа в России». Теперь при публикации вакансий работодатели могут разместить тестовые вопросы, которые помогут им отобрать наиболее подходящих кандидатов для дальнейшего собеседования», — говорится в сообщении.

При этом список вопросов может быть как универсальным, так и отличаться для каждой вакансии, отражая специфику должности. Система автоматически подсчитает количество верных ответов. Как и все сервисы на «Работе в России», данный функционал бесплатный, уточнили в Роструде.

«Возможность провести предварительное тестирование на «Работе в России» не только сэкономит время работодателей, но и поможет получить более полное представление о соискателе, его знаниях и понять, насколько тот или иной кандидат подходит на данную позицию», — цитирует пресс-служба заместителя руководителя Роструда Дениса Васильева.

В настоящее время на портале представлено более 1,5 млн вакансий и 950 тыс. резюме соискателей.