В Санкт-Петербурге в ночь на 19 сентября задержан президент лишенного лицензии банка «Прайм Финанс» (Санкт-Петербург) Михаил Табунов. После отзыва лицензии у кредитной организации он обвинил коллег в исчезновении 268 млн наличными.

По информации «Фонтанки», экс-банкира задержало второе управление Следственного комитета России с дислокацией в Петербурге в ночь на 19 сентября. С утра 18 сентября оперативники «банковских» отделов экономической полиции и ФСБ провели 15 обысков в квартирах экс-сотрудников банка «Прайм Финанс». В том числе они пришли и в квартиру Табунова в Поварском переулке.

По данным издания, уголовное дело возбуждено по двум статьям — 160 и 172.1 УК: фальсификация финансовых документов и присвоение. Материалы дела основываются на результатах проверки ЦБ и заключении Росфинмониторинга по СЗФО.

ЦБ отозвал лицензию у «Прайм Финанса» 6 июня текущего года. По данным регулятора, банк «Прайм Финанс» полностью утратил собственные средства вследствие выявленной Банком России недостачи денежных средств в кассе в размере более 268 млн рублей и осуществлял «схемные» операции по искусственному поддержанию капитала для формального соблюдения обязательных нормативов.

Ранее, 29 мая 2019 года в результате внезапной проверки наличных денег в сейфовой комнате офиса «Прайм Финанса» на улице Лебедева, д. 15 ревизоры ЦБ выявили недостачу в долларах и евро в эквиваленте на те же 268 млн. Помимо этого, ЦБ предъявил бизнесменам внесение в отчетность заведомо недостоверных сведений о финансовом положении и предоставление искаженных данных в ЦБ.

Как стало известно «Фонтанке», уже после этих событий Табунов официально обратился в экономическую полицию Петербурга с заявлением, в котором указал на виновников растраты, — по его словам, это сотрудники банка.

Судя по тексту постановления уголовного дела, следствие с ним не солидарно. В документе указывается: «… совершил хищение 268 миллионов, которыми распорядился по своему усмотрению…». По данным издания, сотрудники бухгалтерии являются свидетелями и дали показания, что Табунов сам неоднократно забирал наличные из кассы, оставляя при этом им лишь расписки, не имеющие под собой каких-либо правовых оснований.

Как ожидается, 20 сентября следствие выходит на арест Михаила Табунова.