Согласно представлениям российских семей, для нормальной жизни нужно 38,1 тыс. рублей на одного человека, а бедной семью можно считать, если доходы не превышают 12,5 тыс. рублей на одного члена семьи. Пороговые показатели «бедной» и «нормальной» жизни выявило исследование «Левада-центра» .

При этом субъективные оценки собственного дохода россиян (16,8 тыс. рублей, согласно данным исследования) в 2,3 раза ниже их «нормального» уровня.

«Более чем двукратное превышение уровня «нормального» дохода над фактическим говорит о том, что эта категория имеет для респондентов установочный, а не реальный характер. Снижение границы «нормального» уровня жизни в 2018 году могло стать следствием общего спада потребительских настроений во второй половине прошлого года, а рост в 2019-м — частичной компенсацией прошлогоднего падения», — отмечают исследователи.

Согласно представленным ими данным, в 2018 году в качестве необходимой для нормальной жизни суммы назывались 37 тыс. рублей против 39,8 тыс. в 2017-м.

«В то же время продолжает уменьшаться относительная дистанция между необходимым прожиточным минимумом и «нормальным» доходом. Данное обстоятельство свидетельствует о снижении установочной планки «нормального» уровня жизни вместе с увеличением ее стоимости, а также говорит о росте трат на базовые потребности», — указывают в «Левада-центре».

Россияне назвали главные семейные нужды для нормальной жизни Первая «тройка» нужд включает текущие траты.

С 2017 года уменьшилось соотношение между «нормальным» и фактическим доходом: в 2018 году произошло снижение границы «нормального» уровня дохода. Поскольку представления о «нормальном» доходе отражают субъективное восприятие благосостояния, изменение соотношения между двумя показателями при отсутствии роста реальных доходов также может говорить о снижении уровня потребления и материальных притязаний, отмечается в исследовании.



Оценки «нормального» дохода существенно различаются в зависимости от размера населенного пункта. В Москве средняя необходимая для нормальной жизни сумма находится в диапазоне от 51,7 тыс. до 59,8 тыс. рублей. Оценки нормального уровня жизни жителей крупных (38,6—42,2 тыс. рублей) и средних городов (35,4—40,4 тыс.) превышают аналогичный показатель для жителей сельской местности (31,4—35,1 тыс.).



Доля россиян с доходом выше границы «нормального» уровня незначительна: всего 7% назвали доход, превышающий этот порог. Эта доля была небольшой на протяжении всего периода измерений, однако несколько выросла по сравнению с предыдущим годом (в 2018 году — 4%).

Также в ходе опроса выяснилось, что 60% респондентов получают доход, величина которого выше среднего порога «бедности» (12,5 тыс. рублей в месяц). Число россиян, получающих доход выше порога «бедности», оказалось ниже максимального уровня (67% в 2014 году), но выше прошлогоднего значения (55%).

В целом можно отметить, что рост числа россиян, живущих «выше порога бедности», закончился к 2012 году, заключают авторы исследования. По их мнению, подъем в 2014 году и спад в 2018-м могут объясняться в том числе влиянием политических факторов, изменением самоощущения респондентов.



Опрос был проведен 27 июня — 4 июля 2019 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения из 1 608 человек в возрасте от 18 лет в 137 населенных пунктах 50 регионов РФ. Из анализа исключены верхний и нижний процентиль ответов.