В период с 30 сентября 2019 года по 29 февраля 2020-го банк «Зенит» предлагает открыть вклад «Удачный+».

Минимальная сумма — 30 тыс. рублей. Срок размещения денежных средств — 700 дней. Проценты начисляются по периодам: с первого по 100-й день — 8,5%, со 101-го по 200-й день — 7,75%, с 201-го по 300-й день — 7,55%, с 301-го по 400-й день — 7,3%, с 401-го по 700-й день — 6,2% годовых. Таким образом, средняя годовая ставка за полный срок вклада составляет 7,1%. Пополнение и расходные операции не предусмотрены. Проценты выплачиваются в конце срока.

В случае досрочного расторжения договора в период с 351-го по 699-й день проценты начисляются по льготной ставке 6,2% годовых.

Если у клиента на 29 сентября 2019 года уже есть действующие вклады в банке «Зенит», ставка по вкладу «Удачный+» снижается на 0,25 п. п.