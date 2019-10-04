Минэкономразвития определило экономические перспективы российских регионов на следующие пять лет. На разных полюсах окажутся Чукотка и Сахалин: экономика первого региона наиболее заметно вырастет, второго — просядет. Такие данные прогноза социально-экономического развития России на 2020—2022 годы, подготовленного Министерством экономического развития и внесенного в Госдуму вместе с проектом бюджета, приводит РБК .

Так, экономика Сахалинской области сократится в предстоящие пять лет на 14,6%, или на 3,1% в среднем за год, а еще в девяти российских регионах среднегодовой рост будет минимальным — не более 1,5%.

Сахалинская область с населением 490 тыс. человек — единственный регион, для которого МЭР прогнозирует отрицательную динамику валового регионального продукта в течение всего прогнозного периода, то есть до 2024 года. Как отмечает ведомство, это обусловлено сокращением объемов производства в нефтегазовом секторе на острове.

В 2018 году рост ВРП Сахалинской области составил 4,9%, а добыча полезных ископаемых выросла на 5%. Она обеспечивает почти 64% сахалинской экономики. Однако, как следует из оценок МЭР, добыча нефти на проектах «Сахалин-1» и «Сахалин-2» к 2024 году снизится почти на 33% относительно 2019 года, а добыча газа — на 9%.

До 2018 года 75% доходов от налога на прибыль проекта «Сахалин-2» поступало в бюджет региона, 25% — в федеральный бюджет. Минфин предлагал перераспределить доходы зеркально, отправляя 75% в федеральный бюджет, чтобы направлять эти средства на проекты по всему Дальнему Востоку. В итоге переговоров региональные и федеральные власти пришли к компромиссу, и теперь налог на прибыль распределяется поровну между региональным и федеральным бюджетами.

В прошлогоднем прогнозе министерства ожидания относительно Сахалинской области были немного оптимистичнее, однако тоже лежали в отрицательной плоскости. Среднегодовое сокращение ВРП в 2019—2024 годах предполагалось на уровне 2%.

Также год назад Минэкономразвития прогнозировало сокращение ВРП в Ингушетии в среднем на 0,8% в год до 2024 года. А сейчас республика уже не попала в число регионов с самым низким прогнозным ростом.

В остальных регионах-аутсайдерах Минэкономразвития ожидает роста, но минимального: в Ханты-Мансийском автономном округе — на 0,2% в среднем за год, в Республике Коми — на 0,6%, в Костромской области — на 0,7%. Замыкают список регионов — ожидаемых аутсайдеров Пермский край и Челябинская область, там прогнозируется среднегодовой рост ВРП на 1,6%.

Названы регионы с самыми богатыми и бедными местными чиновниками По данным Минфина, на чиновников муниципального уровня приходится 31% всех госслужащих в стране.

У регионов — лидеров экономического роста среднегодовой рост ВРП составит 4—8,8%, рассчитывает МЭР. Наилучший результат должны показать Чукотка (8,8%), Иркутская (8,7%), Амурская (6,1%), Магаданская (5,4%) области.

Рост в этих регионах будет связан с реализацией инвестиционных проектов (ввод новых производств, наращивание объемов производства) в лидирующих для этих регионов направлениях, поясняет министерство. Это добывающая промышленность (уголь, нефть, золото, алмазы), переработка добытого сырья (нефть, лес, золото), машиностроение, фармацевтика, химическое производство, торговля, строительство.

В список регионов с самой сильной, по прогнозам МЭР, среднегодовой динамикой ВРП в следующие пять лет также попали Московская, Ульяновская области, Якутия, Ямало-Ненецкий автономный округ, Ярославская область, Адыгея, Свердловская и Новосибирская области, свидетельствует представленная в РБК инфографика.

В числе прочего сообщается, что экономика лидера — Чукотки — за пять лет вырастет, по прогнозу Минэкономразвития, на 47%.

В МЭР констатируют, что российские регионы очень сильно дифференцированы по экономическому развитию и уровню жизни: по данным ведомства, уровень бедности в субъектах РФ варьируется от 6% до 40% от численности населения. «В силу очень разных стартовых условий к 2024 году даже в целевом сценарии дифференциация субъектов по этому признаку [уровню жизни] сохранится, однако ее степень существенно снизится», — указывает Минэкономразвития в своем прогнозе.