В первом полугодии 2019 года средняя заработная плата увеличилась во всех субъектах РФ, однако темпы роста существенно отличались, говорится в исследовании агентства «РИА Рейтинг». Кроме того, в регионах существенно различается уровень зарплаты, а также уровень цен, что определяет различия в покупательной способности зарплаты (отношение к фиксированному набору товаров и услуг).

В указанный период среднемесячная зарплата наиболее существенно выросла в Костромской области — на 14,7% и в Республике Тыве — на 12,4%. Еще в пяти регионах средние зарплаты увеличились на 10% и более. Это Магаданская область (плюс 11,6%), Севастополь (плюс 10,9%), Сахалинская (плюс 10,7%), Кемеровская (плюс 10,7%) и Липецкая (плюс 10%) области. Всего же общероссийские темпы роста заработных плат были превышены в 31 регионе РФ.

Практически во всех регионах России в течение каждого из шести месяцев 2019 года зарплата увеличивалась по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Исключением стали только пять регионов, где в отдельные месяцы первого полугодия текущего года Росстат фиксировал незначительное снижение средней начисленной зарплаты по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Это Астраханская область, где показатель снижался в феврале и мае, Ямало-Ненецкий автономный округ (снижение зарплаты зафиксировано в марте), Республика Северная Осетия — Алания (в феврале), Санкт-Петербург (в январе) и Камчатский край (в апреле).

В остальные месяцы в данных регионах заработная плата увеличивалась, и по итогам первого полугодия 2019 года был зафиксирован рост.

По итогам первого полугодия 2019 года наименее существенно зарплата выросла в Ямало-Ненецком автономном округе (на 2,3%) и в Санкт-Петербурге (на 3,2%). При этом можно отметить, что в данных регионах размер средней зарплаты по-прежнему существенно превышает общероссийский уровень.