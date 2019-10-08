В совет директоров Банка ДОМ.РФ вошел замглавы Минфина России Алексей Моисеев. Об этом сообщили в банке, уточнив, что обновленный состав совета утвержден наблюдательным советом его материнской организации — «ДОМ.РФ».

«Задача Банка ДОМ.РФ — оказать поддержку застройщикам при переходе на новую схему финансирования строительства жилья, а также стать одним из ключевых ипотечных банков в России. Включение в состав совета директоров Банка ДОМ.РФ заместителя министра финансов РФ Алексея Моисеева, профессионала с огромным опытом и экспертизой, будет содействовать реализации задач, поставленных перед банком президентом и правительством Российской Федерации», — прокомментировал генеральный директор «ДОМ.РФ» Александр Плутник.

Алексей Моисеев в 1995—1996 годах занимал должность ведущего экономиста ЦБ РФ. В 1998—2001-м — работал экономистом — старшим аналитиком по рынку суверенных инструментов в BNP Paribas в Лондоне. В период с 2001 по 2010 год был старшим экономистом, заместителем начальника аналитического управления ООО «Ренессанс Капитал — Финансовый консультант». В 2010—2012 годах работал заместителем руководителя аналитического департамента и начальником управления макроэкономического анализа ЗАО «ВТБ Капитал». С 2012 года по настоящее время занимает пост заместителя министра финансов РФ.



Банк ДОМ.РФ — уполномоченный банк в сфере жилищного строительства. Банк осуществляет финансирование проектов жилищного строительства с использованием счетов эскроу во всех субъектах РФ. «ДОМ.РФ» является единственным акционером Банка ДОМ.РФ.