Глава Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина усматривает наличие факторов, способных содействовать повышению темпов экономического роста в России уже в последнем квартале этого года. Об этом Набиуллина заявила в опубликованном в пятницу интервью американскому телеканалу CNBC в Вашингтоне, где проходит встреча Международного валютного фонда и Всемирного банка, передает ТАСС.

Главе ЦБ был задан вопрос, имеются ли основания для ускорения экономического роста в России в последнем квартале текущего года и начале следующего года. «Да, мы видим ряд факторов, способных позитивно отразиться на экономическом росте. Внешние факторы, наблюдавшиеся в первом полугодии текущего года, были связаны с фискальной и монетарной политикой, — ответила Набиуллина, напомнив о повышении ставки НДС с 18% до 20% в начале текущего года. — Однако при реализации национальных проектов произошли задержки, которые повлекли за собой ограничение фискальной политики, сопровождавшейся ужесточением монетарной политики».

МВФ ухудшил прогноз роста ВВП России в 2019 году до 1,1% Кроме того, МВФ прогнозирует инфляцию в России на конец 2019 года на уровне 3,8% в годовом выражении (декабрь к декабрю), за 2020 год показатель составит 3,7%.

«Мы ужесточили нашу монетарную политику в качестве ответа на проинфляционные факторы, чтобы избежать вторичных эффектов в ситуации, при которой инфляционные ожидания не заякорены. Мы видим, как расходы постепенно возвращаются в нужную колею. Мы считаем, что бюджетная политика станет более стимулирующей, а нормализация нашей монетарной политики окажет дополнительный позитивный эффект на (экономический) рост», — сказала Набиуллина, выразив надежду на то, что рост ВВП РФ вернется к уровню 1,5—2% в 2020 году и к уровню 3—4% в дальнейшем «в случае успешной реализации национальных проектов».



Власти повысили ставку НДС до 20% с 18% с 1 января 2019 года. По подсчетам Минфина России, эта новация позволит увеличить доходы бюджета на 620 млрд рублей в год. Налог на добавленную стоимость в России платят юридические лица на всех этапах производства и продажи товара или услуги. Сумму уплаченного налога закладывают в конечную цену продуктов или услуг, так что фактически ее платят конечные потребители. Прошлая ставка НДС в 18% действовала с 1 января 2004 года.