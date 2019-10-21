Столичные полицейские перекрыли нелегальный канал вывода за рубеж денежных средств в иностранной валюте. По предварительным данным, участники группы незаконно вывели за пределы России свыше 750 млн рублей, сообщает пресс-служба МВД России.

«Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Москве совместно с ФСБ России пресечена деятельность организованной группы, специализировавшейся на незаконных валютных операциях», — говорится в сообщении ведомства.

Установлено, что злоумышленники под видом исполнения внешнеторговых контрактов переводили деньги на счета нерезидентов. При этом они использовали реквизиты подконтрольных фиктивных фирм и предоставляли в банки поддельные документы.

Следственной частью ГСУ ГУ МВД России по Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 193.1 УК РФ.



В ходе 12 обысков в Московском регионе обнаружены и изъяты печати и штампы несуществующих организаций, ключи от системы «Банк — клиент», электронные носители информации, а также другие предметы и документы, имеющие доказательственное значение для уголовного дела.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками правоохранительных органов задержан предполагаемый организатор противоправной деятельности — 37-летний уроженец одного из азиатских государств. Фигуранту предъявлено обвинение в инкриминируемом деянии и избрана мера пресечения в виде домашнего ареста», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Предварительное расследование продолжается.