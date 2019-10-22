Банк «Уралсиб» снизил ставки по ипотеке. Обновленные процентные ставки зависят от суммы кредита и первоначального взноса клиента и составляют:

8,99—9,99% годовых при покупке строящегося жилья (прежде — 9,2—10,49% годовых) и 9,9—11% годовых при подключении опции «Легкий старт» (ранее — 9,99—11% годовых);

9,49—9,99% годовых при покупке готового жилья (до этого — 9,99—10,49% годовых);

8,99—9,9% годовых при рефинансировании вместо 9,2—10,2% годовых, применявшихся ранее.

Для зарплатных клиентов банка, бюджетников и госслужащих предусмотрены скидки к ставке. Для ИП и собственников бизнеса итоговая ставка будет выше на 1 процентный пункт. При получении кредита по двум документам надбавка составит 0,5 п. п.

Минимальный первоначальный взнос по-прежнему составляет 15% собственных средств клиента от стоимости жилья, 25% — для ИП и 40% — при получении кредита по двум документам. При рефинансировании максимальное соотношение «кредит — залог» достигает 80%.

«Также банк снизил с 5% до 4,9% годовых ставку по ипотеке для семей с детьми. Остальные условия программы не изменились: денежные средства предоставляются на сумму до 12 миллионов рублей в зависимости от региона кредитования сроком до 30 лет с минимальным первоначальным взносом 20%», — добавляет эксперт Банки.ру по кредитным продуктам Инна Солдатенкова.

Срок кредитования может достигать 30 лет. При отказе заемщика от личного и титульного (если предусмотрено) страхования ставка вырастет на 1 и 2 п. п. При покупке таунхауса / жилого дома итоговая ставка возрастет на 1 п. п.