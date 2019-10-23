Российские фондовые индексы начали торговую сессию среды в минусе, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 10:00 мск индекс Мосбиржи снизился на 0,25% по отношению к уровню закрытия предыдущей торговой сессии и составил 2 795,32 пункта. Индекс РТС опустился на 0,43% — до отметки 1 381,72.

«Утренняя стагнация нефтяных котировок и снижение азиатских рынков может приостановить сегодня рост российских акций на открытии торгов. Вероятный дневной коридор по индексу Мосбиржи находится в пределах значений 2 775—2 830 пунктов, по индексу РТС — 1 375—1 400 пунктов», — прокомментировал старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Вадим Иосуб.