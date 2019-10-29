Российская Национальная система платежных карт (НСПК, оператор национальной платежной системы «Мир») и Национальная платежная корпорация Вьетнама (NAPAS) подписали соглашение о сотрудничестве в целях развития безналичных платежей. В POS-терминале первого вьетнамского банка — Акционерного коммерческого Банка инвестиций и развития Вьетнама (BIDV) 29 октября была успешно проведена операция по карте «Мир», сообщает пресс-служба платежной системы.



«Новый этап сотрудничества платежных систем «Мир» и NAPAS будет способствовать росту числа безналичных платежей в банковской системе, в соответствии с целями правительства и государственного банка Вьетнама, и направлен на развитие коммерческого взаимодействия обеих компаний, что позволит гражданам совершать трансграничные операции с использованием платежных карт», — говорится в релизе.



NAPAS и НСПК намерены развивать сотрудничество в целях обеспечения приема карт «Мир» в банкоматах и электронных терминалах иных участников NAPAS.

Следующим шагом в развитии партнерства с NAPAS станет работа по раскрытию максимально широкой сети приема карт «Мир», отметил генеральный директор НСПК Владимир Комлев, «чтобы россияне, которые совершают во Вьетнам деловые и туристические поездки, могли свободно использовать свои национальные платежные карты в этой стране».