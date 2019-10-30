Российские фондовые индексы в среду начали торги с отрицательной динамики, свидетельствуют данные Московской биржи.



Индекс Мосбиржи на 10:00 мск потерял 0,24% к уровню предыдущего закрытия и составил 2 879,5 пункта. Индекс РТС на тот же момент времени уменьшился на 0,39% и равнялся 1 418,51 пункта.

Российский рынок акций так и не решился штурмовать поддержку на уровне 2 850 пунктов по индексу Мосбиржи и во вторник отскочил от них, прибавив за день чуть более процента. Такая картина говорит о силе восходящего тренда, первой целью роста является отметка 2 900 пунктов, считает аналитик «Алор Брокера» Алексей Антонов.

«Однако сегодня, по крайней мере в первой половине дня, пыл «быков» может ослабнуть. Внешний фон не дает с утра нам поддержки: американские фьючерсы слабо снижаются, но зато на 0,7% падает нефть, которая находится вблизи отметки 61 доллар за баррель», — комментирует эксперт.

Он полагает, что в преддверии объявления итогов заседания ФРС США рынки возьмут небольшую паузу в росте.