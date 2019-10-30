Банк России установил официальные курсы валют на 31 октября.

Курс доллара вырос на 4,14 копейки, составив 63,8734 рубля (63,832 рубля на 30 октября). Курс евро увеличен на 30,41 копейки до 71,0081 рубля (70,7769 рубля на 30 октября).

На биржевых торгах наблюдается положительная для рубля динамика. На 14:37 мск курс доллара расчетами «завтра» составляет 63,82 рубля (минус 14 копеек к уровню закрытия торгов вторника), курс евро — 70,92 рубля (минус почти 12 копеек).

Курсовые диапазоны с начала торгов составляют 63,77—63,96 рубля за доллар и 70,9—71,07 рубля за евро.