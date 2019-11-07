Структурные реформы необходимо реализовывать безотлагательно, чтобы добиться желаемого роста ВВП РФ. Об этом заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина, выступая в Госдуме.

«Экономический рост, по оценкам ЦБ, сейчас сдерживается прежде всего структурными факторами с учетом того, что мы не можем рассчитывать на благоприятную внешнюю конъюнктуру, а глобальный рост вызывает все больше и больше сомнений. Это означает, что с реализацией структурных реформ нельзя терять времени, иначе не добиться роста частных инвестиций, которые критически необходимы для роста нашей экономики», — сказала она.