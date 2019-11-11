Многодетные семьи с конца сентября подали 13 тыс. заявок на списание 450 тыс. рублей долга по ипотеке в связи с рождением еще одного ребенка. Пока в «ДОМ.РФ» рассмотрели 4,5 тыс., а одобрили 3 тыс., сообщил РБК представитель этого института развития.

Первичная проверка проведена по более чем 90% заявлений. «Всего одобрено более 3 тыс. заявлений банков, средства перечислены кредиторам почти по 1 тыс. обращений», — сообщили в «ДОМ.РФ». Число отказов составляет около 1,5 тыс., то есть около трети от рассмотренных заявок. В основном они связаны с несоответствием цели кредитного договора условиям предоставления поддержки.



Остальные заявки либо еще не рассмотрены, либо отправлены на доработку (в основном в связи с предоставлением неполного комплекта документов).

«Востребованность программы государственной поддержки многодетных семей уже в первый месяц реализации превысила прогнозы по числу обращений», — отмечает управляющий директор «ДОМ.РФ» Алексей Ниденс. По оценкам организации, ежегодно за господдержкой по ипотечным кредитам могут обращаться до 60—65 тыс. многодетных семей.

Одна из причин отказа в субсидии — отсутствие соответствующим образом оформленных родительских прав при усыновлении или удочерении, привела пример директор департамента дистанционного сопровождения ипотечных сделок «Росбанк Дом» Анна Пантелеева.



Чаще всего заявки отклоняются из-за несоответствия целям кредита, указанным в постановлении правительства, — например, если цель кредита — ремонт жилья, отметил представитель «Открытия».

«Помощь по программе предусмотрена, если покупалось готовое жилье или земельный участок под ИЖС через договор купли-продажи, строящееся жилье по договору участия в долевом строительстве или по уступке прав по договору участия в долевом строительстве. И если информация по предмету покупки и форме договора указана в кредитном договоре с банком», — напомнил представитель Минфина. По иным формам договоров (например, преддоговор, договор купли-продажи будущей недвижимости) погашение ипотечного кредита не предусмотрено. Проблем с выдачей субсидий сейчас нет, считают в министерстве.

«Кредит должен быть ипотечным, он должен прямо содержать цель — покупка готового жилья, участие в долевом строительстве или покупка земли для ИЖС», — уточняет юрист НЮС «Амулекс» Валентин Контарев. В случае если отказ в перечислении суммы государственной помощи не будет основан на изложенных положениях, необходимо рассматривать вариант его обжалования в судебном порядке, считает он.