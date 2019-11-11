«МегаФон» открывает интернет-магазин на Tmall, ресурсе AliExpress Russia. Об этом сообщили в компании, уточнив, что запуск проекта приурочен к началу ноябрьских распродаж, которые проводят ретейлеры всего мира.

Магазин «МегаФона» доступен по адресу megafon.ru.aliexpress.com. В его стартовой линейке — продукция Apple. Ко дню распродаж — 11 ноября — на площадке представлен ряд моделей Apple iPhone в нескольких цветах.

«Таким образом, «МегаФон» стал первым официальным российским реселлером Apple на площадке Tmall», — отмечается в релизе.

В дни распродажи продукция в магазине «МегаФона» будет представлена со скидкой от Tmall. Так, модель iPhone XR 64 Gb будет доступна за 42 490 рублей. Доставка товара осуществляется собственной курьерской службой и логистическим партнером «МегаФон Ритейл». В будущем ассортимент интернет-магазина будет расширяться.

Электроника — наиболее популярная категория по числу пользовательских запросов на AliExpress Russia (4,5 млн в месяц, показатель растет более чем на 10% год к году), рассказали в «МегаФоне». Особенно активно пользователи Tmall в России интересуются смартфонами, телевизорами и роботами-пылесосами. Продажи в категории составляют около 40% от общего оборота платформы и растут более чем на 100% в денежном и на 50% в количественном выражении год к году.

СМИ: для площадки AliExpress Russia создается специальная финансовая компания Финансовое СП в перспективе сможет оказывать и другие банковские услуги, знает источник в инвестиционных кругах.

«Спустя чуть больше месяца после создания AliExpress Russia мы уже делаем первые совместные шаги в области социальной коммерции. Мы рады поддержать глобальную инициативу AliExpress с датой распродаж 11.11 и выйти на Tmall с брендом «МегаФон» в особом статусе — единственного официального реселлера Apple на Tmall в России. Также мы первый российский телеком-оператор, который вышел на площадки AliExpress», — отмечает коммерческий директор «МегаФона» Влад Вольфсон.



Газета «Коммерсант» в материале на эту тему пишет, что, по словам одного из ее собеседников, знакомых с планами компании, в перспективе «МегаФон» может начать продажи сим-карт через AliExpress в России, если это позволит регулирование.