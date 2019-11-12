В Москве 23 ноября 2109 года в РЭУ им. Г. В. Плеханова пройдет Семейный финансовый фестиваль.

Гости фестиваля на один день смогут стать жителями города финансового будущего с собственной валютой и инфраструктурой: банком, библиотекой, парком развлечений, смарт-клубом, кинотеатром, магазином и еще 15 локациями.

На «Игровой площадке» будут представлены настольные финансовые игры для всей семьи, которые будут способствовать повышению финансовой грамотности и приобретению полезных финансовых привычек, от Hobby Games, Flixa, «PPF Страхование жизни», проекта «Не в деньгах счастье» и РЭУ им. Г. В. Плеханова. Занятия для детей, подростков и их родителей по финграмотности от школы семейных финансов «Деньгин's» пройдут в локации «Технопарк». Там же состоится деловая командная игра для финансовых «инженеров».

В «Смарт-клубе» в течение всего дня будет проходить авторская интеллектуальная викторина от специального организационного партнера фестиваля IQuiz, созданная ведущим телепередачи «Мы и наука. Наука и мы», игроком телеклуба «Что? Где? Когда?» Владимиром Антохиным. В «Библиотеке» состоятся игровые уроки, квесты и мастер-классы. В «Финансовой лаборатории» участников ждет квест от специального организационного партнера фестиваля АО «НСПК». Им предстоит пройти идентификацию агентов суперсекретного подразделения «Мир» и узнать, как устроена платежная система.

Для самых маленьких гостей фестиваля специальный организационный партнер, агентство детских праздников «Город Сказки» создаст волшебное пространство — «Парк развлечений», где их ждут развивающие игры, веселые аниматоры и множество других активностей. Отдохнуть дети и взрослые смогут в «Кинотеатре», посмотрев мультфильмы на финансовую тему.

Всего на фестивале будет организовано более 80 различных мероприятий. С подробной программой можно ознакомиться на сайте .