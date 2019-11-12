Тинькофф Банк начинает выпуск новых дебетовых карт Tinkoff Black Rick and Morty платежной системы Visa с изображением персонажей из комедийного научно-фантастического анимационного сериала Rick and Morty. Об этом говорится в сообщении кредитной организации.



«Запуск карты приурочен к премьере четвертого сезона отмеченного наградой Emmy Awards мультсериала о межгалактических приключениях гениального ученого по имени Рик и его робкого внука Морти. Сериал, известный своим ироничным и даже циничным юмором, будет доступен на российском канале 2×2 и на сайте онлайн-кинотеатра «КиноПоиск» HD. Мультфильм выходит в блоке Adult Swim и рассчитан на взрослую аудиторию», — отмечается в релизе.

Дебетовая карта Tinkoff Black Rick and Morty доступна в трех вариантах дизайна: с изображением Огурчика Рика, отдельно с Морти и вместе с главными героями сериала Риком и Морти. В декабре 2019 года появятся два новых варианта дизайна карт Tinkoff Black Rick and Morty.