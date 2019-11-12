Российские фондовые индексы завершили торговую сессию вторника в минусе, свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Мосбиржи по итогам торгов снизился на 0,35% и составил 2 951,16 пункта. Индекс РТС опустился на 0,79%, до отметки 1 449,35.

Бумаги Московской биржи снизились на 0,3%, Сбербанка — на 0,67%, «Газпрома» — на 1,21%, «ЛУКОЙЛа» — на 0,25%, «АЛРОСы» — повысились на 1,89%.

«Рынок акций России во вторник вечером спустился в небольшой минус. Идей у инвесторов по-прежнему мало, а внешний фон остается настолько нейтральным, что выцепить из него что-либо конструктивное очень сложно. Индекс Мосбиржи сегодня балансирует около 2 957 пунктов и пока останется в границах 2 940—2 975 пунктов. Индекс РТС смотрится неплохо, консолидируется возле 1 456 пунктов», — прокомментировала старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова.