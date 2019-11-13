Замедление темпов роста необеспеченного розничного кредитования будет способствовать сдерживанию кредитных рисков в российском банковском секторе, но усиление конкуренции может привести к тому, что некоторые банки начнут активно предлагать кредитные продукты, сопряженные с более высокими рисками. Об этом говорится в аналитическом отчете рейтингового агентства S&P Global Ratings.

По мнению S&P, темпы роста розничного кредитования, скорее всего, замедлятся в ближайшие два года в связи с насыщением отложенного спроса на ипотечные кредиты, ужесточением режима регулирования и отсутствием факторов, способных обеспечить рост в будущем, что объясняется невысокими темпами экономического роста и слабой динамикой располагаемых доходов населения. Аналитики прогнозируют постепенное снижение темпов роста розничного кредитования в среднем примерно до 16—18% в 2019 году и 14—16% в 2020-м.

В ЦБ назвали ключевые факторы замедления роста розничного кредитования Дальнейший рост розничного кредитования будет сбалансированным и сможет поддержать внутренний спрос в экономике без угроз для ценовой и финансовой стабильности, ожидает регулятор.

«Мы считаем замедление темпов роста необеспеченного розничного кредитования позитивным фактором для банков, поскольку это позволит ограничить кредитные риски, — комментирует кредитный аналитик S&P Global Ratings Наталья Яловская. — Ситуация в сегменте ипотечного кредитования несколько иная: такие кредиты поддерживают качество активов банков, но мы полагаем, что основные макроэкономические показатели будут оказывать давление на темпы роста в этом сегменте».

По мнению агентства, государственные банки, несмотря на усилия небольших банков по повышению конкурентоспособности, сохранят доминирующее положение в банковском секторе, в том числе в сегменте розничного кредитования (и особенно в сегменте ипотечного кредитования), в связи с прочным положением на рынке и возможностью устанавливать процентные ставки. Эта ситуация может привести к тому, что небольшие частные банки будут развивать бизнес в сегментах, сопряженных с более высокими рисками, что обусловит еще большую уязвимость их бизнес-профилей и характеристик кредитоспособности.

После длительной коррекции цен на жилую недвижимость в реальном выражении в последние восемь лет и постепенного снижения процентных ставок ипотечное кредитование стало фактором, обусловившим рост в сегменте розничного кредитования в целом в 2017—2019 годах. Объем ипотечных кредитов увеличился почти в четыре раза в 2010—2018-м.

Портфель ипотечных кредитов составил 7,1 трлн рублей по состоянию на 30 сентября 2019 года, то есть примерно 43% совокупных розничных кредитов банковской системы против чуть более 30% в 2012-м. Эксперты отмечают, что это обстоятельство обусловило значительное повышение качества розничных кредитов банковской системы с учетом традиционно более хороших показателей качества ипотечных кредитов по сравнению с другими розничными и корпоративными кредитами.

Вместе с тем в S&P отмечают, что высокие темпы роста необеспеченных потребительских кредитов могут оказать противоположное влияние на показатели качества активов банковского сектора с учетом слабой динамики реальных располагаемых доходов населения в последние пять лет и концентрации необеспеченных кредитов в сегменте заемщиков с низким уровнем доходов, а также их значительно более слабых показателей в период экономического спада.

«Мы полагаем, что усиление конкуренции между банками в сегменте потребительского кредитования приведет к тому, что некоторые банки начнут активно предлагать кредиты заемщикам с низким уровнем доходов и кредитные продукты, сопряженные с более высокими рисками. Это может обусловить как увеличение объема задолженности домохозяйств, так и повышение кредитных рисков для банков в будущем», — заключают в S&P.



В то же время уровень долга домохозяйств в России остается умеренным и составляет около 15% ВВП по состоянию на середину 2019 года, уточняют аналитики.