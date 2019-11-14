Международные резервы России на 8 ноября составили 541,1 млрд долларов против 542,9 млрд на 1 ноября текущего года. Такие данные на конец отчетных дат приводятся в четверг на сайте Банка России.



Таким образом, за неделю объем международных резервов уменьшился на 1,8 млрд долларов.

Снижение объема международных резервов на 0,3% произошел «вследствие отрицательной переоценки, отчасти скомпенсированной покупкой иностранной валюты в рамках бюджетного правила и монетизацией золота», поясняется в комментарии ЦБ.

Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Центробанка и российского правительства. Они состоят из средств в иностранной валюте, специальных прав заимствования (СДР, «валюта» Международного валютного фонда), резервной позиции в МВФ и монетарного золота.

Напомним, за девять месяцев текущего года российские резервы увеличились на 62,4 млрд долларов. За весь 2018 год показатель вырос примерно на 35,8 млрд.

В июне глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор продолжит увеличивать международные резервы в рамках бюджетного правила даже по достижении отметки 500 млрд долларов — уровня, который ранее указывался как желательный объем резервов.