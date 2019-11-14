Чистая прибыль Россельхозбанка, рассчитанная на основе российских стандартов бухгалтерского учета, по итогам десяти месяцев 2019 года составила 13,8 млрд рублей. В том числе чистая прибыль, учитываемая в составе источников капитала в соответствии с требованиями Банка России, составила 4,8 млрд, уточняется в сообщении РСХБ.

За десять месяцев 2019 года банк нарастил совокупный кредитный портфель на 5,5% — до 2 трлн 276,7 млрд рублей. В том числе корпоративный кредитный портфель увеличился на 5,2%, до 1 трлн 825,5 млрд рублей, розничный — на 7%, до 451,3 млрд.

Объем средств клиентов РСХБ на 1 ноября 2019 года составил 2 трлн 340,2 млрд рублей. Объем привлеченных средств населения составил 1 трлн 132,5 млрд рублей, юридических лиц — 1 трлн 207,6 млрд.

За десять месяцев кредитный портфель в сегменте АПК вырос на 9,1% и достиг 1 трлн 324,3 млрд рублей, в том числе кредитный портфель по аграриям — малым предприятиям составил 281,8 млрд. По итогам января – октября аграриям на развитие МСБ было выдано более 149,5 млрд рублей (плюс 6% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года).



По программе льготного кредитования со ставкой не выше 5% годовых в январе — октябре 2019 года предоставлено 208 млрд рублей против 167,6 млрд за аналогичный период 2018 года, а на кредитование сезонных работ направлено 308,8 млрд против 277,1 млрд рублей годом ранее.